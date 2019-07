MOSCÚ (Sputnik) — Moscú considera desinformación las acusaciones de Austria contra el ciudadano ruso Ígor Záitsev sospechoso de espionaje y, por tanto, no ve motivo para comentarlas, declaró el Ministerio de Exteriores de Rusia.

"Cabe destacar que las acusaciones se caracterizan por el principio 'highly likely' [expresión inglesa que significa 'es muy probable']. Puesto que semejantes bulos no tienen por objetivo una seria conversación a fondo —en caso contrario [la comunicación] se mantendría a través de otros canales—, no vemos motivo para ofrecer comentarios", dijo la Cancillería rusa.