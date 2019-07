Según un ayudante de la monarca que deseó conservar su anonimato, Isabel II estaba molesta por el cierre del drama policial en 2010 después de 26 años al aire.

Además, según las palabras de la fuente, la reina lleva con descontento aquellos episodios en los que los policías resultan heridos.

Entre otros programas de televisión favoritos de la reina figuran Last of the Summer Wine, Doctor Who, Keeping Up Appearances, Midsomer Murders y New Tricks.

Isabel II prefiere ver programas de televisión en DVD que le envía la BBC a petición especial de los asistentes reales.