Boris Johnson descarta apoyar a EEUU en una guerra contra Irán si es primer ministro

"No apoyaré la acción militar, no lo haré si soy primer ministro", reiteró en un debate en la sede del diario The Sun, que se difundió en directo por internet.

La negativa a ir a la guerra junto con la administración republicana surgió en un ciclo de preguntas sobre el presidente Donald Trump, que tuvo lugar en un cara a cara entre los dos candidatos al liderazgo conservador.

Era la segunda ocasión que el anterior canciller y exalcalde de Londres accedía a compartir estrado con su contrincante, el ministro de Exteriores Jeremy Hunt, en la carrera para suceder a la ahora primera ministra interina, Theresa May.

No se prevé otro careo público entre ambos finalistas conservadores ante de la resolución del proceso electoral, el 23 de julio.

El debate coincidió además con el embrollo de los cables diplomáticos entre Washington y Londres, que provocó la dimisión del embajador británico, sir Kim Darroch, horas después de que Johnson declinara salir en su defensa en la pugna dialéctica con Trump.

"Retomemos el camino diplomático, la diplomacia debe ser la mejor forma de avanzar", señaló Johnson en referencia a Irán.

Hunt, por su parte, puso el énfasis en la postura de Londres, París y Berlín en favor de "destensar" la situación en sus múltiples frentes.

"Corremos el riesgo de una guerra accidental y estamos trabajando para reducir la tensión lo máximo posible", respondió el canciller.

Ambos candidatos se han comprometido a abandonar la Unión Europea cuando expire la prórroga el 31 de octubre.

Johnson reiteró su expresada determinación de respetar la nueva fecha del Brexit con o sin un acuerdo con Bruselas.