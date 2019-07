Francia vs los gigantes tecnológicos de EEUU: ¿quién ganará la batalla?

Sputnik conversó con un experto en derecho francés para entender a qué se debe este intercambio de golpes.

Robert Lighthizer, jefe de la Oficina de Comercio Exterior de EEUU, declaró al respecto que "le preocupa mucho que el impuesto se dirija de manera injusta a las empresas estadounidenses". El alto funcionario precisó que el presidente Donald Trump "ha ordenado que investiguemos la nueva legislación francesa y determinemos si es discriminatoria o no razonable y limita o entorpece el comercio de EEUU".

Sputnik conversó con el abogado, experto en derecho estatal francés, europeo y estadounidense, y exdirector del Departamento de la Estrategia de Influencia de la Embajada de Francia en Washington, Olivie Piton.

Según advirtió el especialista, "pronto llegará un período en el que las relaciones entre Francia y EEUU se harán más complicadas. Pero en cierto sentido, pasamos a su lado y decidimos combatir en el campo de los estadounidenses, que no aceptan el multilateralismo y prefieren el formato bilateral".

Al mismo tiempo, subrayó que las relaciones entre la Administración Trump y la denominada GAFAM (un acrónimo para referirse a Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft) tienen un carácter "extremadamente complicado y conflictivo".

¿Quién gana más?

No obstante, "no son los grandes actores, los famosos parlamentarios californianos, que suelen proteger la GAFAM, los que están en el primer plano", sino las personas menos influyentes, que tal vez protegen los intereses "muy específicos y locales, como, por ejemplo, los intereses del estado de Oregón, una región vinícola. Y no es una coincidencia el hecho de que los estadounidenses apuntan a los vinos franceses [como parte de las sanciones a Francia]".

Sin embargo, el experto francés señaló que los europeos no conseguirán introducir el impuesto a nivel regional.

"Podemos solo constatar que es un fracaso. Cuando se trata de EEUU, los europeos siempre tienen dificultades para ponerse de acuerdo. Francia tenía que elegir: no hacer nada o deliberadamente actuar por su cuenta y sin cooperar con sus socios europeos" para proteger sus intereses nacionales.

"Apoyo esta decisión de París, que tomó en ciertas condiciones. No veo nada malo en ello".

Por su parte, el experto Thierry Vallat, del Colegio de Abogados de París, explicó que "cuando EEUU aprueba el artículo 301 de la Ley de Comercio, impone multas de aduanas en el 95% de los casos". Vallat calificó como "bastante justificada" la adopción del impuesto.

"Francia aplica una política de impuestos totalmente soberana, y, al adoptar este impuesto, quiere enviar un mensaje. Es que en Europa, a las grandes empresas, como Facebook o Twitter, se les cobran impuestos muy pequeños, por decir lo menos, gracias al paraíso fiscal y a través de herramientas financieras sofisticadas", concluyó Vallat.