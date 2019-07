Los combates en Donbás se ven desde el espacio

Se publicó el vídeo de la transmisión de la reunión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) en el canal oficial de la organización en YouTube.

Según Serova, la delegación ucraniana acusa infundadamente a Rusia mientras que las Fuerzas Armadas ucranianas "cometieron un genocidio contra su propia población".

La cosmonauta contó que desde la Estación Espacial Internacional a simple vista podía verse cómo explotaban bombas y proyectiles en el territorio de Donbás.

"Volaron desde las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania y en ese momento murieron personas desarmadas. Las autoridades de Ucrania no están interesadas en la seguridad de su propio pueblo", dijo Serova.

Según ella, Ucrania ha creado el conflicto para introducir un sentimiento rusofóbico con el cual oculta sus propios crímenes de guerra.

Luego, en sus entrevistas para medios rusos, Serova explicó que no estaba sola en la EEI al ver lo que estaba sucediendo en la Tierra. También afirmó que otros astronautas no indicaron estos datos en sus informes.

"Se observaba bien a dónde volaban las bombas y de dónde se lanzaban. Pero el movimiento de los blindados no se podía trazar. Esto requiere ópticas, equipos adecuados. Solo hablé sobre lo que vi a simple vista. No escribimos ningún informe sobre esto. Tuve tiempo entre experimentos y, después de volar lo vi todo... Fue una visión terrible, nos sorprendió tanto que las palabras no pueden transmitir los horrores de la guerra", dijo la cosmonauta.