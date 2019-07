WikiLeaks seguirá luchando por la libertad de Assange

GINEBRA, SUIZA (Sputnik) — WikiLeaks no renunciará a la lucha por la libertad de su fundador, Julian Assange, encarcelado en el Reino Unido, en el tiempo que queda hasta la audiencia sobre la extradición a EEUU prevista para febrero de 2020, aseguró a Sputnik el director del portal de filtraciones, Kristinn Hrafnsson.

"La audiencia formal será a finales de febrero. Y vamos a dar algunos pasos progresivos en el camino hacia eso. Pero mientras tanto, por supuesto que continuaremos la lucha y continuaremos haciendo que la gente tome conciencia de la gravedad de este caso", indicó.

Para Hrafnsson, el precedente que sienta el caso de Assange, "no va de Julian y WikiLeaks, sino del ataque más grave a la libertad de prensa en décadas".

A este respecto, el jefe de WikiLeaks subrayó que el sitio web seguirá funcionando pese a todas las adversidades.

"Nuestro enfoque principal será apoyar, y yo también lo haré como director, continuaremos, aunque tengamos una capacidad limitada, publicando información en el sitio web de WikiLeaks", aseveró.

Además, declaró que Julian Assange fue encarcelado por 50 semanas por haber violado su libertad condicional para que no estuviera en condiciones de preparar su defensa en el proceso de extradición a EEUU.

"Esto fue hecho a propósito: recibe esa sentencia muy dura por una infracción de las condiciones de libertad condicional, lo que no es un delito grave per se. La sentencia máxima es totalmente inadmisible porque estaba claro que en estas condiciones no podría preparase de manera adecuada para su defensa en el proceso de extradición", dijo.

Assange se refugió en la sede diplomática ecuatoriana en Londres en 2012, tras perder todas las apelaciones contra la extradición que el Reino Unido se aprestaba a cumplir, accediendo al pedido de la Fiscalía sueca que lo requería para investigarlo por presuntos delitos sexuales.

El ciberactivista rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a EEUU, donde podía enfrentar la pena capital por haber publicado miles de documentos secretos sobre las operaciones del Ejército estadounidense en Irak y Afganistán.

La investigación preliminar contra Assange en Suecia, por la presunta violación, fue descontinuada en 2017, ante la escasa posibilidad de conseguir que compareciera ante el tribunal, entre otros factores.

Ecuador anuló el asilo al ciberactivista australiano el pasado 11 de abril.

El 1 de mayo, el tribunal londinense de Southwark sentenció a 50 semanas de prisión a Assange por burlar las condiciones de su libertad en junio de 2012.

