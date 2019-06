Presidenta de Georgia: las tensiones con Rusia no tienen por qué afectar a los turistas

MOSCÚ (Sputnik) — La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, afirmó en una entrevista con el canal Euronews que las tensiones políticas entre Tiflis y Moscú no tienen por qué afectar a los turistas.

"Los turistas [rusos] deben seguir viniendo, porque les encanta Georgia, mientras que políticos y líderes deben resolver los problemas que están detrás de lo que ha ocurrido. Y resolver estos problemas implica la necesidad de reunificar los territorios georgianos. Pero ello no debe afectar a los turistas, no debe afectar a la población, no debe afectar a la paz que ha imperado en Georgia a pesar de todo lo demás", dijo la mandataria georgiana.

Zurabishvili se pronunció por evitar una escalada de tensión, al subraya que nadie la necesita.

El 20 de junio, durante la apertura de la 26 sesión de la Asamblea Interparlamentaria de la Ortodoxia (AIO) que aglutina a las delegaciones de 25 países, un grupo de radicales irrumpió en el Parlamento georgiano y atacó al presidente del organismo internacional, el legislador ruso Serguéi Gavrílov.

A los activistas radicales de la oposición les escandalizó que el diputado ruso, al que algunos medios georgianos acusan de haber apoyado a los separatistas abjasios, se sentara en el sillón del presidente durante el foro.

Frente a la sede legislativa se produjeron choques violentos entre elementos radicales y la policía, que utilizó balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

La presidenta georgiana, Salomé Zurabishvili, declaró a Rusia "enemigo e invasor" del país y le acusó de aprovecharse de las protestas, que se saldaron con unos 240 heridos y más de 300 detenidos.

Moscú rechazó categóricamente estas declaraciones y condenó la agresión contra la delegación rusa, que catalogó de "provocación rusófoba".

Obligado a regresar a Moscú junto con otros miembros de la delegación rusa, Gavrílov aseguró en una entrevista con el diario Kommersant que nunca había estado en Abjasia desde que proclamara la independencia de Georgia, ni participado en las hostilidades en el territorio de esta república, reconocida por Rusia en agosto de 2008.

Georgia rompió relaciones diplomáticas con Rusia tras el reconocimiento de la secesión de Abjasia y de otra antigua autonomía, Osetia del Sur.

Ante el aumento de la tensión el Gobierno ruso suspendió los vuelos de las compañías aéreas rusas a Georgia y los de las aerolíneas georgianas a Rusia a partir del próximo 8 de julio.

Un 21% de los turistas que visitaron Georgia el pasado año provenían de Rusia.