Moscú saluda el regreso del exlíder ucraniano Kuchma al Grupo de Contacto sobre Donbás

Previamente, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, nombró a Kuchma, de 80 años, como representante de Kiev ante el Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa).

"El nombramiento de Kuchma es un paso en dirección correcta, no lo estoy evaluando ni caracterizando, no tengo derecho a hacerlo, se trata de entender la importancia de la herramienta que ya existe y que no se puede abandonar desde el punto de vista de la resolución de la crisis interna ucraniana", dijo Zajárova.

El anterior representante de Kiev, Evgueni Marchuk, nombrado en noviembre de 2018 por el expresidente de Ucrania, Petró Poroshenko, finalizó su trabajo en el marco del grupo en mayo pasado.

Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el este de su territorio –Donbás– donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.

Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, cuyo balance la ONU estima en unos 13.000 muertos, además de unos 1,6 millones de desplazados.

El Grupo de Contacto Trilateral es junto con el cuarteto de Normandía (Alemania, Francia, Rusia y Ucrania) la principal plataforma de consultas que busca resolver el conflicto entre el Gobierno ucraniano y las milicias de Donbás.