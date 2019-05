La defensa de Assange afirma que evidencia hallada en la Embajada de Ecuador podría no servir

MONTEVIDEO (Sputnik) — La defensa en Ecuador del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, afirmó a Sputnik que si los nuevos cargos presentados por EEUU contra el cibertactivista están basados en evidencia hallada entre sus pertenencias, estos no serían válidos porque el allanamiento de la habitación donde residía el australiano violó la ley.

"Si esos elementos sirven para los cargos de EEUU desde ya son ineficaces, no podrían servir para resolver un juicio (…) Vamos a seguir luchando para que algún juez declare que todos esos elementos son ineficaces y se abusó y se transgredió todo tipo de derecho", dijo el abogado Carlos Poveda a Sputnik.

Agregó que la suma de los 18 cargos presentados por EEUU serían más de 170 años de prisión por lo que equivaldría a cadena perpetua y que incluso el Gobierno del país norteamericano podría citar la Ley de Espionaje para agregar acusaciones, que conlleva la pena capital.

"No solamente es la acumulación de penas, sino que también existe la posibilidad de aplicar pena capital por los cargos que se están presentando porque aplicarían la ley de espionaje militar y la ley de espionaje militar lleva consigo la pena capital [pero] si se aplica la ley militar o cierta ley que implique pena capital o cadena perpetua ya no podrían extraditarlo" ya que el Gobierno británico afirmó que no enviará a Assange a un país donde puedan sentenciarlo a muerte.

La Fiscalía de Ecuador allanó el lunes 20 la habitación en la que residía Assange en la Embajada del país sudamericano en Londres, más de un mes después de su arresto, y el 23 de mayo el Departamento de Justicia de EEUU le imputó 17 nuevos cargos por presunta conspiración para obtener y publicar documentos clasificados.

Esas acusaciones se suman al cargo imputado en forma secreta el 18 de marzo de 2018 y que solo fue revelado una vez que el ciberactivista fue detenido en la Embajada de Ecuador en Londres el 11 de abril de este año, cuando el Gobierno de Lenín Moreno le retiró el estatus de asilo.

Poveda dijo que las autoridades ecuatorianas avisaron al equipo defensor sobre el allanamiento apenas ocho días antes de que se llevara a cabo, pero que el trámite de la visa para el Reino Unido para ciudadanos del país sudamericano es de tres a seis meses, por lo que ninguno de los abogados pudo estar presente en la representación diplomática.

El equipo legal británico de Assange tampoco pudo ingresar debido a que la Embajada es territorio ecuatoriano.

"Ellos podrán decir que nos dijeron pero en la práctica no es real, es un engaño. Anteriormente cuando fue la cooperación sueca el mismo Reino Unido me ayudó a gestionar la visa en dos semanas y ahora nadie llamó, es una falacia decir 'sí se les notificó'", dijo el abogado refiriéndose a un comunicado de la Cancillería ecuatoriana que afirma que se avisó al equipo legal de Assange.

Evidencia dudosa

Poveda añadió que la principal preocupación de la defensa de Assange es que se haya plantado evidencia en la habitación en las más de cuatro semanas pasadas desde su detención, por lo que solicitaron grabaciones de las cámaras de seguridad de la Embajada, un pedido que fue negado por las autoridades ecuatorianas.

"Estamos un poco preocupados sobre las supuestas evidencias que habrían encontrado al interior de la Embajada (…) Por lo menos tendría que haber estado Assange por lo menos para constatar lo que le correspondía, ¿qué es lo que hicieron adentro? Nadie sabe lo que hicieron adentro", dijo el abogado.

Agregó que tampoco se respetó la cadena de custodia, "que es un aspecto técnico, pero que en cualquier delito se hace de forma inmediata, aquí lo hacen más allá de las 4 semanas ¿qué pudo pasar? No sabemos. Estamos con las manos atadas".

El 23 de mayo, la Cancillería ecuatoriana dijo que las pertenencias de Assange serán enviadas a Quito, donde permanecerán en la Fiscalía General bajo "cadena de custodia" para su investigación según lo solicite la Justicia estadounidense, que busca la extradición del australiano desde el Reino Unido.

En 2012, Assange se refugió en la Embajada ecuatoriana en Londres tras perder todas las apelaciones contra la extradición que el Reino Unido se aprestaba a cumplir accediendo al pedido de la Fiscalía sueca, que investigaba acusaciones en contra del australiano por delitos sexuales.

El 1 de mayo pasado, el tribunal londinense de Southwark lo sentenció a 50 semanas de prisión por violar las condiciones de su libertad en junio de 2012, y un día después comenzó en la corte de magistrados de Westminster una vista para atender la solicitud de extradición interpuesta por EEUU.