La cuenta regresiva paralela del Brexit y May

LONDRES (Sputnik) — El Gobierno británico de Theresa May se aproxima a su fin. La primera ministra se ha comprometido a "acordar el calendario" de su dimisión y elección de un nuevo líder del Partido Conservador.

El proceso de la extraordinaria rendición ante sus propios diputados se desarrollará casi en paralelo con su último impulso para obtener la luz verde del Parlamento de Westminster al plan del Brexit acordado con la Unión Europea.

Además: Se derrumba la popularidad de Theresa May en los sondeos

Estos son los principales mojones en la tortuosa doble retirada del centro del poder británico y del bloque del UE.

• Mayo 23: los británicos acuden a las urnas para elegir a 73 diputados europeos tres años después de haber votado en referéndum por la salida de la UE (con mayoría del 52%) y casi dos meses después de la incumplida fecha oficial del Brexit, del 29 de marzo de 2019.

• Mayo 26: los sondeos de opinión proyectan un descalabro de los conservadores en el recuento de votos de las elecciones al Parlamento europeo. Si se confirman las previsiones, May será el foco primordial de protesta.

Te puede interesar: Ministro británico advierte que el Brexit se acerca a un momento definitivo

• Junio 4: Se reanuda el Parlamento tras las vacaciones de primavera, en medio de la visita de Estado de Trump y con May comprometida a tramitar esta semana el proyecto de ley de la implementación del Brexit. Ha prometido también reunirse con la ejecutiva de su grupo parlamentario para establecer el calendario de su dimisión. Un voto del Legislativo contra esta propuesta que aporta el armazón legal del Brexit precipitaría el ocaso de la primera ministra y del acuerdo de retirada de la UE.

• Junio 15: La Convención Nacional Conservadora, con unos 800 activistas, ha convocado un voto de no confianza en su líder. Es la primera vez que da un paso de tal calibre en los 185 años de la historia de la formación. El resultado no es vinculante, pero puede ser tremendamente humillante para May.

También: Theresa May, en medio de presiones para que dimita como líder de los conservadores

• Junio 20 y 21: Cumbre del Consejo Europeo en que los líderes de la UE27 tomarán el pulso a la trayectoria del Brexit, que acordaron postergar hasta el 31 de octubre.

• Junio 28 y 29: La reunión del G20 en Osaka será probable escenario de la despedida internacional de la primera ministra.

• Julio 2: Los eurodiputados británicos ocuparán sus escaños en el Parlamento de Bruselas y Estrasburgo si el acuerdo de salida sigue sin ratificarse.

• Julio segunda quincena: May aspira a tener la Ley de implementación del Brexit refrendada antes de las vacaciones parlamentarias, que suelen comenzar entre mediados y finales del mes. El proceso de selección del nuevo líder debería estar muy avanzado.

Tema relacionado: Políticos y activistas piden la dimisión de Theresa May

• Septiembre 29: El congreso del Partido Conservador se convertirá en estrado crucial de la campaña de los candidatos a suceder a May o de la coronación del nuevo líder.

• Octubre 31: Ultimátum acordado por el Consejo Europeo para que el Reino unido salga de la UE con o sin acuerdo.