Vishinski afirma que las acusaciones contra él son una venganza de Poroshenko

"Todo de lo que me acusan —alta traición, propaganda antiucraniana, sabotaje— es la venganza por la verdad en nuestros artículos y los juegos políticos de la administración saliente del presidente Poroshenko", dijo Vishinski en la carta.

Destacó que tanto él como los periodistas que trabajaron con él "estaban cumpliendo honestamente sus responsabilidades profesionales".

"Estoy seguro de que podré demostrarlo en la corte, si el proceso realmente es competitivo y justo", dijo Vishinski.

Añadió que no será parte de maniobras políticas para conseguir salir de la cárcel.

"Por supuesto, un año en prisión no es nada divertido y no pasa un solo día sin que quiera estar en libertad junto con mi familia, seres queridos, amigos y colegas, pero no estuve listo a pagar hace un año, ni hace seis meses, ni lo estoy ahora, por la libertad con compromisos o participación en maniobras políticas, como las que llevaron a mi detención", dijo Vishinski.

Subrayó que en cualquier caso está dispuesto a luchar por su buen nombre y reputación profesional y que se da cuenta de que en medio de la presión política no será fácil.

Además, Vishinski agradeció a sus colegas el apoyo brindado y el llamado a ponerlo en libertad que ellos enviaron al recién electo presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski.

En abril de 2019, más de 250 periodistas de Rusia y de todo el mundo firmaron una solicitud dirigida a Zelenski en la que solicitaban la libertad de Vishinski.

"Solo ahora apareció la oportunidad de expresarles mis palabras de agradecimiento por la carta en mi apoyo, que ustedes enviaron al recién electo presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski", indica el mensaje del director del portal.

Para Vishinski resulta de gran satisfacción además el hecho de descubrir entre los firmantes a renombrados periodistas y directores de medios, entre ellos la directora de RT y Sputnik, Margarita Simonián.

"Es como si hubiera recibido fuertes apretones de manos y abrazos cálidos y fraternales", reconoció el periodista en su carta.

El jefe del medio digital destacó que lo más reconfortante es descubrir que existen "decenas y posiblemente hasta miles de periodistas para los que la solidaridad gremial va más allá de las palabras".

Asimismo, el periodista denunció que lleva seis meses sin recibir asistencia médica cualificada.

"Me siento bien, aunque, por supuesto, todo es muy subjetivo, la última vez que me comuniqué con los médicos fue en la prisión preventiva de Jersón aproximadamente hace medio año", escribió Vishinski en una carta a los colegas-periodistas.

Precisó que durante los últimos seis meses no se encontró con los representantes de las organizaciones humanitarias, ni con los médicos cualificados a pesar de varias solicitudes.

El 15 de mayo de 2018, la policía ucraniana detuvo a Vishinski por publicar materiales sobre el referéndum de Crimea que se llevó a cabo en 2014.

El Gobierno ucraniano acusa al periodista de alta traición y de apoyo a las milicias de Donbás, cargos por los que podrían sentenciarle a 15 años de prisión.

Moscú ha condenado en reiteradas ocasiones la persecución contra Vishinski y la tachó de políticamente motivada.

En particular, el presidente ruso, Vladímir Putin, enfatizó que Vishinski fue arrestado por ejercer su profesión y cumplir su función de periodista y exhortó a las organizaciones internacionales de derechos humanos a actuar ante la "política inaudita y absolutamente inadmisible que aplican las autoridades ucranianas".

El 15 de mayo periodistas, activistas, defensores de derechos y moscovitas se concentrarán cerca de la Embajada ucraniana en Rusia para pedir a las autoridades de Ucrania y al presidente electo de ese país Vladímir Zelenski la liberación de Vishinski.