Theresa May, en medio de presiones para que dimita como líder de los conservadores

LONDRES (Sputnik) — La primera ministra y líder conservadora británica, Theresa May, resiste la creciente presión de diputados, afiliados y activistas de su partido para que renuncie a ambos cargos.

"Pedimos con gran reticencia que considere su posición y dimita, para permitir al Partido Conservador elegir otro líder", confirmó en una carta Andrew Sharpe, presidente de la Convención Nacional de Conservadores.

La llamada a dimitir es la decisión de la mayoría de las asociaciones afiliadas a la plataforma de miembros y activistas 'tories', que se someterá a debate en una reunión extraordinaria de la Convención.

La moción en contra del liderazgo de May será el único tema en la agenda del encuentro, previsto el 15 de junio, según ha comunicado Sharpe a los miembros.

La suspensión del Brexit hasta finales de octubre, debido al fracaso en el Parlamento de Westminster del acuerdo negociado con la UE, ha roto la confianza de los conservadores en su líder y jefa del Gobierno.

"Ya no sentimos que la señora May es la persona apropiada para continuar como primera ministra liderándonos en las negociaciones", reza la moción.

May ha afirmado en público que dejará el poder en cuanto el legislativo británico apruebe el Acuerdo de divorcio con la UE.

Pero se resiste a concretar la fecha de su salida de Downing Street y ha abierto negociaciones con los laboristas sobre el futuro del Brexit en una decisión que ha enfurecido al amplio sector euroescéptico del partido.

El debacle en las recientes elecciones locales, que muchos temen se repetirá en las Europeas del 23 de mayo, reactivó las maniobras internas contra May.

Así, sir Graham Brady, presidente del poderoso grupo de diputados tories, el Comité 1922, instará a la primera ministra a concretar su ocaso político en un encuentro previsto este 7 de mayo, según coinciden los medios.

La decisión que tome la Convención no es vinculante y el grupo parlamentario no puede emitir una moción de censura este año debido a que May ganó en una situación similar en diciembre de 2018.

Pero el duro grito de protesta de las bases, en una moción sin precedentes en tiempos recientes, unido al malestar en las bancadas parlamentarias gubernamentales, podría precipitar un cambio en el liderazgo del partido gobernante antes del otoño.