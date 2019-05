"No se esperan unos cambios radicales, y no cosméticos, en la política exterior de Ucrania"

MOSCÚ (Sputnik) — La política exterior de Ucrania no se modificará drásticamente después de que cambie el canciller del país, declaró a Sputnik el vicedirector de la organización no gubernamental rusa Instituto de la Comunidad de Estados Independientes, Vladímir Zharijin.

Este 6 de mayo, el actual canciller ucraniano, Pavló Klimkin, anunció que dimitirá tras la investidura del por ahora presidente electo Volodímir Zelenski.

No obstante, en opinión de Zharijin, de momento "no se observan las premisas para unos cambios radicales, y no cosméticos, en la política exterior de Ucrania, a juzgar por las declaraciones de Zelenski y su entorno".

"Klimkin es un símbolo de la política exterior de [el actual presidente ucraniano, Petró] Poroshenko, una política que en gran medida provocó su derrota electoral", comentó el experto ruso al observar que Klimkin "no sólo fue el ejecutor, sino también a menudo el iniciador" de esa política, por lo que "comparte la responsabilidad por todos los fracasos de la política exterior" del presidente saliente ucraniano.

Zelenski ganó las presidenciales al lograr el 73,22% de los apoyos en la segunda vuelta, que se celebró el 21 de abril, frente al 24,45% del mandatario actual, Petró Poroshenko.

El 5 de mayo el presidente electo comunicó que la Rada Suprema fijará la fecha para su investidura en la sesión plenaria del 14 de mayo.

Conforme a las leyes en vigor, el presidente electo ha de tomar posesión del cargo dentro del plazo de 30 días después de divulgado el escrutinio oficial, en este caso el 3 de junio a más tardar.

