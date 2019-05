Simpatizantes de Assange estallan en ira en el juzgado de Westminster

"Es una vergüenza; esto no es justicia, es una corte de 'canguros'", protestó Ángela Muldei, de origen holandés.

Más de un centenar de personas aguardaban ante la sala 3 del Tribunal de Westminster, donde el fundador de Wikileaks compareció por videoconferencia desde la cárcel de Belmarsh, al este de Londres.

📷 Partidarios de #Assange se reúnen frente a la Corte de Magistrados de Westminster en Londres, en donde el fundador de #WikiLeaks comienza la batalla contra su extradición desde una prisión de alta seguridad via vídeo



Más información: https://t.co/hl6NGDjYlz#FreeAssange pic.twitter.com/gBKi2WOl0p — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 2, 2019

​Pero las autoridades reservaron todas las plazas disponibles a periodistas exclusivamente, provocando reacciones airadas del resto del público.

© REUTERS / Henry Nicholls "Assange será un ganador moral y confirmará su estatus de icono de la libertad"

Assange confirmó su identidad a través de la pantalla y rechazó la oferta del juez de viajar voluntariamente a Estados Unidos, donde la Justicia le reclama por conspiración de pirateo informático.

"No, no quiero; mi trabajo periodístico me reporta muchos premios", respondió al juez Michael Snow.

La vista fue de carácter técnico y apenas duró unos quince minutos.

La siguiente sesión, también a nivel preparatorio, ha sido convocada para el 30 de mayo.

Además: Fin de la libertad de expresión en Occidente: arresto de Assange, creador de WikiLeaks

Otra cita posterior, el 12 de junio, debería avanzar las diligencias cara a la apertura del juicio de extradición en este tribunal de primera instancia de la capital británica.