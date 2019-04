Jeremy Hunt sugiere cautela en el trato con grandes empresas chinas como Huawei

"Hacemos bien en mantener un cierto grado de cautela con respecto al papel de las grandes empresas chinas debido al grado de control que el Estado chino puede ejercer sobre ellas", cita a Hunt el periódico The Daily Telegraph.

Para el ministro, "eso no significa que su rol sea automáticamente maligno, pero hay cosas como la ley de 2017 que requiere que todas las compañías chinas, independientemente de su propiedad, cooperen con los servicios de inteligencia chinos en cualquier situación".

Varios días antes, el mismo diario desveló que el Gobierno de Theresa May supuestamente había permitido al gigante de telecomunicaciones chino Huawei un acceso limitado para el desarrollo de la denominada infraestructura "non core" (no crucial) de la red 5G en el Reino Unido.

El Gobierno, por su parte, señaló que la decisión final sobre la participación de Huawei en la revolución del G5 se anunciará en las próximas semanas.

En agosto pasado, EEUU prohibió el uso de productos y servicios Huawei y ZTE en las instituciones gubernamentales, bajo sospecha de que estas compañías están vinculadas a la inteligencia china. También se anunciaron restricciones al uso de tecnologías de Huawei en países como Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido.

