El hijo menor de Lukashenko deja estupefactas a las rusas

Los usuarios de la red se sorprendieron de la belleza de Nikolái Lukashenko durante la visita del mandatario a China. Ha madurado mucho y también se ha cambiado de peinado. Ahora tiene solo 14 años, pero cuando está al lado de su padre, se le puede confundir fácilmente con su asesor o asistente.

Las usuarias rusas de Twitter han notado que el adolescente no se parece en nada al chico gordito que hace un par de años hizo un viaje similar a China.

"¿Por qué es tan guapo Kolia Lukashenko? ¿Cómo ha sido? ¿Por qué me lo perdí?", "Kolia, escríbeme, tengo casi 15 años, pero cualquier edad es sumisa al amor"," Se le ve mejor que nunca", escriben los internautas.

Algunos también compararon al hijo del jefe del Estado bielorruso con el príncipe británico Guillermo, duque de Cambridge.

девки вы вообще видели что стало с колей лукашенко?? pic.twitter.com/MluoSByoBu — тася никитенко (@tasyahg) 25 апреля 2019 г.

​Nikolái ha acompañado a su padre desde hace unos tres años a casi todos los eventos oficiales. Junto a su padre se ha reunido con Vladímir Putin, Víktor Yúshchenko, Dmitri Medvédev o Barack Obama. Ha asistido a desfiles militares, ha participado en cumbres de la CEI, ha asistido a una reunión de la Asamblea General de la ONU y a los Juegos Olímpicos de Pekín y Sochi.

Muchos le predicen una carrera política.

"Ya lo dije: mi hijo menor será el presidente de Bielorrusia", comentó el mandatario quien gobierna desde 1994.

Sin embargo, el propio Nikolái Lukashenko no quiere ser el sucesor de su padre como jefe de Estado.

"Muchas personas me preguntan al respecto. Realmente no me gustaría, es una vida muy difícil, no estoy seguro de estar preparado", dijo.

Según Nikolái Lukashenko, aún no ha elegido su profesión futura, pero está pensando en la carrera de médico o militar.

Sobre su madre, no se sabe nada oficialmente. Extraoficialmente, según la prensa, es la exmédica personal de Lukashenko.