Macron anuncia planes de disminuir impuestos y subir las pensiones a los franceses

"No quiero un aumento de los impuestos y deseo un descenso para quienes trabajan, reduciendo significativamente el impuesto sobre la renta", dijo el líder galo en una rueda de prensa al resumir los debates organizados para discutir las protestas de los chalecos amarillos.

En cuanto a la reforma de las pensiones, Macron propone vincular las más bajas a la inflación.

El presidente de Francia llamó a reformar el espacio de Schengen y a excluir a algunos países de esa zona.

El líder galo reconoció que actualmente "no todo se alcanza como se debe", por lo que "resulta imprescindible reformar completamente la política de desarrollo y la política migratoria".

Para Macron, el espacio de Schengen "ya no funciona", y el político no excluyó que la reforma podría incluir la reducción de los miembros de esa zona, a costa de aquellos países que "no quieren garantizar las fronteras conjuntas".

"Creo en un patriotismo abierto, en Francia, que resurgirá en la tribuna internacional, pero, para ser abiertos, debemos tener nuestras propias fronteras, para recibir, hay que tener una casa, o sea, son necesarias las reglas y las fronteras", destacó el mandatario.

El presidente galo aseguró que eso no excluye que se brinde el estatus de refugiado, siempre y cuando "la responsabilidad acompañe la solidaridad".

"La Europa en la que confío, una Europa soberana, fuerte, está revisando sus ambiciones de intercambio y desarrollo respecto a África y todos aquellos que padecen pobreza, con el objetivo de evitar una migración semejante", advirtió el político.

Durante una consulta nacional que duró tres meses, del 15 de enero al 15 de marzo, más de un millón de franceses expresaron sus ideas de cómo mejorar la situación en el país.

Francia vive desde mediados de noviembre de 2018 una oleada de movilizaciones de los llamados chalecos amarillos, el movimiento contestatario que ha puesto contra las cuerdas a Macron.

Los manifestantes, que visten prendas fluorescentes, protestaban en un principio por el alza en los precios de los combustibles y los impuestos, pero luego sus reivindicaciones se extendieron a otras demandas sociales y políticas, exigen incluso la dimisión del presidente francés.