Moscú confía en la eliminación de la crisis en el Consejo de Europa

"Nuestras delegaciones fueron sometidas a sanciones en la Asamblea Parlamentaria, (…) a nuestro juicio se debe encontrar una salida a esta situación tomando por base el Estatuto del CE. No tenemos el deseo de abandonar el CE, pero la práctica discriminatoria debe eliminarse. Esperamos que eso se logre este año, el del 70 aniversario del Consejo de Europa", dijo.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Rusia cuestiona su participación en el Consejo de Europa por las sanciones

También señaló que Rusia confía en que las fuerzas sensatas se impongan en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) y no permitan que se destruya aquello que se construyó durante decenios.

La PACE, en su sesión de abril, aprobó por mayoría de votos una resolución en la que insta a Rusia –por primera vez desde que se produjo la crisis– a formar una delegación y pagar su contribución al Consejo de Europa.

La presidenta del Consejo de la Federación (Senado ruso), Valentina Matvienko, al comentar el 12 de abril pasado esta resolución declaró que Rusia no regresará a esta estructura mientras no se tomen decisiones sobre cuestiones de principio, subrayando que las medidas paliativas no bastan.

En abril de 2014, tras la adhesión de Crimea a Rusia, la PACE privó a la delegación rusa del derecho al voto.

Rusia, que era uno de los principales contribuyentes al Consejo de Europa, suspendió en 2017 los pagos a esa organización internacional.