Tusk pide a la UE examinar una prórroga flexible del Brexit

Recordó que la semana pasada había recibido una carta de la primera ministra británica, Theresa May, donde pidió prorrogar el Brexit hasta el 30 de junio.

"Dados los riesgos que supone un Brexit sin acuerdo para personas y empresas en ambos lados del Canal de la Mancha, confío en que seguiremos haciendo lo posible para evitar este escenario. Por lo tanto, propongo que consideremos la solicitud de la primera ministra May para una extensión en nuestra reunión de mañana", dijo.

Además indicó que la UE debe "examinar también una extensión alternativa, más larga".

"Una de las posibilidades sería una extensión flexible, que duraría solo el tiempo necesario y no más de un año, ya que más allá de esa fecha tendremos que decidir por unanimidad sobre algunos proyectos europeos clave", señaló.

Según Tusk, "la flexibilidad permitirá terminar la extensión automáticamente en cuanto ambas partes ratifiquen el Acuerdo de Retirada".

El Reino Unido podría abandonar la Alianza en cuanto esté lista, mientras la UE evitaría repetidas cumbres sobre el Brexit, indicó.

Tusk tranquilizó a los países preocupados por la permanencia de Londres en calidad de socio dispuesto a marcharse en cualquier momento, pero con poder de intervenir en el funcionamiento de la UE.

Para resolver las preocupaciones, propone una serie de condiciones, en particular "la no reapertura del Acuerdo de Retirada, la no negociación sobre la relación futura, salvo en lo relativo a la Declaración Política".

"El Reino Unido tendría que mantener su cooperación sincera también durante este crucial periodo, de manera que refleje su situación como un Estado miembro saliente", sugirió.

A la vez Tusk recordó que hasta ahora Reino Unido sigue siendo miembro de la UE "con plenos derechos y obligaciones" y "podría revocar el artículo 50 en cualquier momento, como ha dicho el Tribunal de Justicia de la UE.