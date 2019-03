París aclara que los militares no reprimirán las manifestaciones de los 'chalecos amarillos'

PARÍS (Sputnik) — Los militares franceses de la operación antirerrorista Sentinelle no se dedicarán al mantenimiento del orden público durante las manifestaciones de 'chalecos amarillos', según una gráfica informativa publicada por la ministra de Defensa de Francia, Florence Parly.

"Los militares de Sentinelle sustituirán a policías y gendarmes en su lucha contra el terrorismo este sábado [el 23 de marzo]; esto no es de ninguna manera un trabajo de control sobre mantenimiento del orden publico; los militares no se dedican al control sobre el orden público", dice la publicación hecha en su cuenta oficial de la red Twitter.

Attention aux fausses polémiques. Les faits, rien que les faits: pic.twitter.com/htlPjW6Rgy — Florence Parly (@florence_parly) March 22, 2019

El mismo documento precisa que "los militares no van a entrar en contacto alguno con los manifestantes; no van a ni registrar ni detener ni reprimir; y claro no van a disparar contra la multitud", dice el documento.

Francia vive desde mediados de noviembre de 2018 una oleada de movilizaciones de los llamados chalecos amarillos.

Los manifestantes, que visten prendas fluorescentes, protestaban en un principio por el alza en los precios de los combustibles y los impuestos, pero luego sus reivindicaciones se extendieron a otras demandas sociales y políticas, exigen incluso la dimisión del presidente Emmanuel Macron.