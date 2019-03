Theresa May no va a participar en la segunda jornada de la cumbre de la UE

BRUSELAS (Sputnik) — La primera ministra británica, Theresa May, que recibió las condiciones que la UE27 le había impuesto para extender el Brexit hasta el 22 de mayo, no participará en el segundo día de la cumbre en Bruselas, declaró el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel.

"Theresa May no está aquí hoy, me escribió un mensaje de texto por la mañana que no estaría en las reuniones de la cumbre, porque está en Londres, donde intentará convencer a los diputados para que apoyen el acuerdo. Ya comenzó a trabajar", dijo Bettel a los periodistas.

© REUTERS / Eva Plevier Tusk le recuerda a diputados británicos que en el infierno "aún hay mucho espacio"

Según Bettel, "eso muestra el deseo de May de llegar a un acuerdo".

También cree que la primera ministra británica hizo "todo lo posible" en Bruselas para apoyar el acuerdo.

Respondiendo a la pregunta de si el aplazamiento aprobado por la UE sea solo una "prolongación del sufrimiento" por el Brexit, el primer ministro de Luxemburgo dijo que la decisión fue necesaria para darle a May una oportunidad más.

"No es para prolongar el sufrimiento, sino para llegar a un acuerdo, en beneficio de todos. Es necesario darle a May una oportunidad de llegar a un acuerdo en las próximas horas y días, que, según tengo entendido, aún no existe", dijo Bettel.

Previamente, la UE aprobó por unanimidad aplazar el Brexit hasta el 22 de mayo, si el Parlamento británico respalda el acuerdo de salida la semana que viene, en caso contrario el divorcio será aplazado hasta el 12 de abril.

Tema relacionado: Macron: la UE blindó a sus ciudadanos y empresas frente a un Brexit duro

El 20 de marzo la primera ministra británica, Theresa May, pidió a la UE retrasar la salida del Reino Unido del bloque comunitario del 29 de marzo al 30 de junio, y a la vez dijo que volvería a someter el acuerdo de retirada a votación en el Parlamento británico.