Embajadora alemana en EEUU afirma que aún no se deciden sanciones contra el Nord Stream 2

HOUSTON, EEUU (Sputnik) — La embajadora alemana en EEUU, Emily Margarethe Haber, dijo a Sputnik que aún no se ha llegado a una decisión con respecto a las posibles sanciones de Washington relacionadas con el proyecto del gasoducto Nord Stream 2.

"Todavía no hemos llegamos" a tomar una decisión, dijo Haber en el marco de la conferencia CERAWEEK de IHS Markit al ser consultada sobre si Alemania estaba preocupada por las posibles sanciones de EEUU al proyecto.

El secretario de Energía de EEUU, Rick Perry, dijo que la posibilidad de sanciones de Washington contra Nord Stream 2 "todavía están sobre la mesa" y su subsecretario, Dan Brouillette, afirmó que "las compañías que hacen negocios con este gasoducto corren el riesgo de nuestras sanciones".

Sin embargo, la presidenta del Comité de Recursos Naturales y Energía del Senado de EEUU, Lisa Murkowski, dijo a Sputnik que la Cámara no estaba considerando sanciones contra el gasoducto.

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, será quien decida posibles sanciones contra el proyecto del gasoducto Nord Stream 2, dijo el subsecretario de Energía Dan Brouillette.

"No es mi decisión. Es del Departamento de Estado. Por ello, el secretario Pompeo tiene una decisión que tomar", dijo Brouillette a periodistas.

Brouillette destacó que las compañías que están haciendo negocios en este gasoducto "corren el riesgo de nuestras sanciones".

"Pero no es solo una decisión del Departamento de Energía. Es responsabilidad del Departamento de Estado determinar si se impondrán o no sanciones (…) Realmente no puedo comentar sobre las decisiones que puede tomar el Departamento de Estado. Es algo que el secretario Pompeo y el presidente de Estados Unidos (Donald Trump) deben determinar ", señaló el funcionario.

Estados Unidos ha manifestado su oposición al proyecto Nord Stream 2 en numerosas ocasiones, afirmando que es el medio de control político utilizado por Rusia para ejercer presión sobre la Unión Europea.

Las autoridades rusas, a su vez, argumentaron que la actitud de EEUU hacia el proyecto Nord Stream 2 podría explicarse por el deseo de promover los intereses económicos y energéticos de Washington en Europa y rechazaron la idea de que el proyecto podría ser de naturaleza política.

Nord Stream 2 es una empresa conjunta del gigante ruso del gas Gazprom y cinco compañías europeas; se estima que el gasoducto entregará 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural ruso cada año a los países de la Unión Europea.