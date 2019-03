Lukashenko, dispuesto a postularse para las próximas presidenciales

"Hago esta declaración partiendo de mi estado de salud, de la situación actual en el país, de cómo me tratan: no puedo renunciar a la postulación al cargo de presidente", dijo Lukashenko en una reunión con los periodistas bielorrusos y extranjeros.

Explicó que toma esta decisión "para que no me acusen luego de cobardía y no digan que hui en un momento difícil".

© AP Photo / Sergei Grits Lukashenko realiza la reorganización gubernamental más ambiciosa de los últimos años

Lukashenko indicó que, en su opinión, será necesario aprobar una nueva Constitución a fin de reforzar el poder ejecutivo y legislativo.

No excluyó que también se hagan cambios al sistema electoral.

Al mismo tiempo, el líder bielorruso prometió hacer enmiendas a la Constitución "de manera honesta" y no aprobar un documento basándose en sus propios intereses.

"Seré la persona más interesada en que todo esté bien en el futuro, que la Constitución responda a la realidad que se forme en el Estado", afirmó.

En 1994, Lukashenko se convirtió en el primer presidente de la República de Bielorrusia y lleva ya 25 años ocupando este puesto.

El país debe celebrar las elecciones presidenciales y parlamentarias hasta septiembre de 2020, sin embargo, en enero pasado la jefa de la comisión electoral, Lidia Ermoshina, afirmó que se considera organizar una de las campañas electorales (presidencial o parlamentaria) a finales de 2019.

No se conoce todavía qué campaña se realizará este año.