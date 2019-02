Un candidato presidencial de Ucrania confunde el programa de Hitler con el suyo

Lo hizo en directo y durante el programa de televisión Hate Night Live, según ha comentado su presentador, Yuri Gudimenko, en su cuenta de Facebook.

© Sputnik / Servicio de prensa del presidente de Ucrania Poroshenko confía en su "resultado perfecto" en las elecciones presidenciales de Ucrania

Gudimenko quiso entrevistar al candidato socialdemócrata y, en lugar de basarse en el contenido de su programa electoral, comenzó a leer los 25 puntos del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán sobre los que Hitler basó sus políticas. Kaplin no se dio cuenta y defendió los puntos uno tras otro.

"Leo el primer punto, el segundo, el tercero… Kaplin no se da cuenta de nada y va comentando como si fuese su programa. Lo debate, defiende cada punto, explica cómo adoptará esa o aquella ley para aplicar cada punto… Veinte minutos duró la cosa. Después ya no me aguanté más y le dije que ese programa no lo ha había escrito Kaplin, sino Hitler", relata en su cuenta de Facebook.

Te puede interesar: Zelenski, el cómico que lidera la carrera presidencial en Ucrania

El candidato socialista tuvo tiempo de responder durante el tiempo que duró la mala pasada a tres de los puntos, en los que se defendía nacionalizar empresas, distribuir los beneficios entre los trabajadores e introducir cambios en el sistema de pensiones. El episodio sirvió para revelar que el candidato socialista no conocía su propio programa electoral.

Las elecciones presidenciales de Ucrania se celebrarán el 31 de marzo de 2019. La campaña electoral arrancó el 31 de diciembre 2018. La comisión electoral ha inscrito a 44 candidatos. Según una encuesta de febrero, el actor Vladímir Zelenski encabeza los sondeos de intención de voto con un 21,9%, seguido de la ex primera ministra y líder del partido Batkivschina (Patria) Yulia Timoshenko con el 19,2%. En tercer lugar se sitúa el presidente actual, Petró Poroshenko, con el 14,8% de los votos.