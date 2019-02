Un soldado negro cobrará £490.000 por haber sufrido acoso racista en el ejército británico

La compensación se fijó tras seis años de batalla legal.

Momonakaya, de 40 años, confesó al periódico que había llegado a tener pensamientos suicidas debido al racismo de sus compañeros de batallón.

'El racismo me dejó con ganas de suicidarme. Iba a comprar una cuerda. Hoy en día, todavía estoy recibiendo tratamiento psicológico y es posible que no pueda volver a trabajar", declaró.

Una vez, en 2011, él y otros cinco soldados de Fiyi fueron disfrazados de talibanes para un vídeo de entrenamiento del Ministerio de Defensa, debido al color de su piel. Un oficial de alto rango supuestamente les dijo que debían sentirse cómodos en las túnicas, pues "nadie puede notar la diferencia" entre ello y los talibanes.

Para otra escena, a los fiyianos les dijeron que nadaran 500 yardas en un lago. Cuando Momonakaya cuestionó la orden, un superior le comentó: "La razón por la que no quieren nadar es porque le temen al agua y los negros no nadan. ¿Alguna vez has visto a un nadador olímpico negro?"

En otra ocasión, un oficial de alto rango le llamó "bastardo negro" y lo comparó con una estatuilla de plástico negro conocida como "muñeca trol".

El Ministerio de Defensa británico declaró que "la discriminación y la intimidación no tienen cabida en las Fuerzas Armadas y no serán toleradas". "No sería apropiado comentar los detalles de un acuerdo" agregó.