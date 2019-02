El muro fronterizo entre Rusia y Ucrania 'se reduce' sin siquiera estar terminado

Fue en 2015, cuando el ex primer ministro ucraniano Arseni Yatseniuk anunció el inicio de la construcción de una frontera artificial con Rusia. En noviembre, se comunicaba que el 47% del muro ya estaba construido. Misteriosamente, ahora la cifra se ha reducido a un 30%.

El portavoz del Servicio Nacional de Guardafronteras de Ucrania, Oleg Slobodián, indicó que el progreso actual de la construcción "corresponde a los niveles de financiación", según citan los medios ucranianos.

© Sputnik / Igor Mijalev Proponen en Ucrania convertir a Crimea en una isla

El funcionario reconoció que la conclusión del proyecto, inicialmente programada para el año 2018, fue aplazada hasta 2020-2021 por razones económicas.

Slobodián indicó que la construcción está progresando más lentamente de lo que desean las autoridades del país.

El proyecto del muro es una de las iniciativas más importantes iniciadas por la Administración Yatseniuk.

No obstante, en varias ocasiones, la idea del ex primer ministro ha sido objeto de críticas. Así, el diputado de la Rada Suprema —el Parlamento de Ucrania—, Borislav Berioza, declaró que el muro "no es capaz de detener ni siquiera a un conejo salvaje".

В удивительной стране привычно. "Стена Яценюка". Стоимость проекта 4 миллиарда гривен. Состояние на 20 июля pic.twitter.com/F5hCROAwKL — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 21 июля 2016 г.

Más información: Investigan el 'Proyecto Pared' de Yatseniuk por un supuesto robo millonario