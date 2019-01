Turquía confirma la muerte de cuatro ciudadanos suyos en el incendio de barcos en Kerch

"Como resultado del incendio en dos buques Maestro y Candy que navegaban bajo el pabellón de Tanzania en el estrecho de Kerch, de nuestros 16 ciudadanos –miembros de la tripulación– cuatro fallecieron, ocho fueron rescatados, mientras que continúa la búsqueda de los cuatro restantes que se dan por desaparecidos", dice el texto.

Las embarcaciones de carga Candy y Maestro con una tripulación total de 32 personas, todas nacionales de Turquía y de la India, se incendiaron el 21 de enero después de que se produjera una explosión en una de ellas y el fuego se extendiera a la otra.