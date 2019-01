Juncker confía en la capacidad de Rumanía de presidir el Consejo de la UE

A finales de diciembre pasado en una entrevista con el periódico alemán Welt am Sonntag, Juncker expresó dudas respecto a la capacidad de Rumanía de presidir el Consejo de la UE, al alegar los problemas domésticos que vive el país balcánico.

"Después de la conversación con la primera ministra y el presidente me he calmado, estoy seguro de que los problemas internos del país no se reflejarán a nivel europeo", dijo en una rueda de prensa conjunta con la jefa del Gobierno rumano, Viorica Dancila.

Juncker expresó su confianza a Dancila, al destacar su "lealtad a la idea europea".

Además, expresó la esperanza de que Rumanía entre en el espacio Schengen antes de que termine su mandato el 31 de octubre de 2019.

El jueves en Bucarest se celebró la ceremonia de apertura de la presidencia del Consejo de la UE de Rumanía.

Al acto asistieron el presidente de la Comisión Europea Juncker, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, el presidente del Senado, Calin Popescu Tariceanu, así como la primera ministra Dancila.