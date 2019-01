Berlín: Europa debe resolver por sí misma las cuestiones de su política energética

BERLÍN (Sputnik) — El ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, insistió en que las cuestiones de la política energética europea se deben resolver en Europa y no en EEUU.

"Las cuestiones de la política energética europea no deben resolverse en EEUU sino en Europa", dijo Maas al intervenir en una recepción de fin de año del Comité Oriental-Asociación para Europa Oriental de la Economía Alemana.

En lo referente al proyecto Nord Stream 2, el ministro alemán destacó que los debates al respecto demuestran el alto nivel de escepticismo de los socios de Europa Central y Oriental y subrayó que Berlín "toma en serio su preocupación".

Tendidos más de 400 kilómetros del gasoducto Nord Stream 2

"No obstante, esto no cambia nada en nuestra posición sobre Nord Stream 2 que no es un proyecto solo de Alemania y Rusia, lo decimos tanto a los críticos del proyecto en Europa como en Washington", marcó.

El proyecto Nord Stream 2 prevé el tendido de dos tuberías de gas con una capacidad total de 55.000 millones de metros cúbicos anuales desde la costa rusa hasta Alemania por el fondo del mar Báltico.

El gasoducto pasará por las aguas territoriales y/o las zonas económicas exclusivas de Alemania, Finlandia, Rusia, Suecia y Dinamarca.

Países como EEUU, Ucrania, Letonia, Lituania y Polonia expresan su rechazo a la construcción del gasoducto, advirtiendo que haría aumentar la dependencia del gas ruso.

Rusia insiste en que el proyecto Nord Stream 2 es puramente comercial y competitivo y no implica el fin del tránsito del gas ruso a la Unión Europea (UE) a través de Ucrania.