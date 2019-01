Hasta 110.000 pasajeros, afectados por la huelga en tres aeropuertos de Alemania

Wie hier am #Flughafen #Düsseldorf, gibt es auch #Warnstreiks am Flughafen #Köln/ #Bonn. #Verdi fordert für das Sicherheitspersonal mehr Geld — 20€ Stundenlohn, statt bisher 17,05€ pro Stunde. Alleine in Düsseldorf fallen heute rund 350 Starts & Landungen aus. pic.twitter.com/xsxCvWEosz