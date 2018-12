Moscú no excluye que tropas ucranianas reanuden combates en Donbás

"No se puede excluir que en los próximos días las Fuerzas Armadas de Ucrania pasen a combates a gran escala", dijo la portavoz en su comentario.

Señaló que cada día aparecen más noticias sobre el incremento de la actividad de los militares ucranianos cerca de la línea de separación en Donbás, en particular, el propio presidente ucraniano, Petró Poroshenko, confirmó el pasado 17 de diciembre el envío de un contingente adicional al este del país.

"Kiev ya no oculta sus intensiones agresivas", concluyó Zajárova al señalar que Poroshenko, que actualmente no goza de gran apoyo de los ciudadanos, busca prolongar la ley marcial en el país para aplazar las elecciones presidenciales.

Con este fin, Kiev también podría organizar una provocación con uso de armas de destrucción masiva, supuso la portavoz, citando las "muy preocupantes publicaciones" de los medios ucranianos sobre un posible uso de sustancias tóxicas por parte de las milicias de Donbás y la declaración de la líder de la delegación ucraniana en la asamblea Parlamentaria de la OTAN, Irina Friz, de que Rusia supuestamente desarrolla armas químicas y biológicas para usarlas contra Ucrania.

Asimismo Zajárova no descartó una provocación de Kiev en el ciberespacio.

Te puede interesar: Moscú asegura compartir las preocupaciones de la ONU por violación de DDHH por Kiev