Meghan Markle, la rebelde: ¿qué reglas del protocolo ha roto la esposa de Enrique?

Meghan Markle, la duquesa de Sussex, ha roto el protocolo real más de una vez. Aquí te presentamos una lista de las ‘violaciones' de las reglas oficiales y no oficiales que ha cometido la esposa de Enrique desde su llegada a la familia real británica.

Lleva esmalte de uñas de color oscuro

Esta regla no es oficial, pero según fuentes reales, la reina Isabel II considera 'vulgares' los esmaltes de colores oscuros. Ella misma se ha pintado las uñas siempre de color rosa.

No obstante, a principios de diciembre, Meghan Markle hizo una aparición sorpresa en los British Fashion Awards para presentar a la diseñadora de su vestido de novia, Clare Waight Keller, llevando un esmalte definitivamente oscuro en sus uñas.

Cierra su propia puerta

Cuando Meghan Markle llegó a la Academia Real de Londres, hizo un pequeño gesto de independencia que sacudió internet. Al salir de un coche negro con un vestido negro de Givenchy, hizo una cosa que aparentemente pocos miembros de la realeza han hecho antes: cerró la puerta del auto ella misma.

Tiene opiniones políticas y las comparte

Markle siempre se ha conocido por ser feminista, pero se supone que los miembros de la familia real deberían callarse sus opiniones políticas.

Sin embargo, en el marco de su gira oficial por Inglaterra asistió a una fiesta en Dublín donde se involucró en una conversación con algunos activistas a favor del derecho al aborto en Irlanda. En la conversación, apoyó el referéndum que tuvo lugar en mayo y terminó reconociendo el derecho de las mujeres a decidir qué quieren hacer con su cuerpo.

Lleva vestidos que revelan los hombros y anda sin medias y sombreros

Más de una vez, Markle ha llevado vestidos que no cubren los hombros y también ha salido con las piernas desnudas en verano. Por ejemplo, al hacer su debut en el balcón del palacio Buckingham el 9 de junio para celebrar el cumpleaños de la reina Isabel usó un traje de color rosa pálido que los críticos consideraron demasiado revelador.

En su primer viaje con la reina Isabel, Markle no usó sombrero. Y un día, al salir con su marido, llevó una minibandolera en vez del bolso de mano que se suele usar en la familia real y que sirve para no estrechar la mano de alguien si su propietaria no lo quiere hacer.

Muestra afecto en público

La pareja de los duques de Sussex siempre sale al público agarrada de mano o abrazada. Por supuesto, no hay reglas en contra de eso, pero la realeza británica se conoce por su compostura y moderación. Así, los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, casi no se tocan uno al otro en el público.

