Que Kosovo tenga Ejército "no depende de él"

Durante la aprobación de los proyectos de ley que allanarán el camino estuvo presente el primer ministro kosovar, Ramush Haradinaj, y el presidente, Hashim Thaci. La Cámara aprobó también crear un ministerio de Defensa.

© Sputnik / Alexey Druzhinin "Sin posibilidad de un final feliz": presidente serbio advierte sobre la formación del Ejército de Kosovo

El futuro ejército deberá "garantizar la integridad territorial del país, proteger los bienes e intereses de la República de Kosovo, dar apoyo militar a las autoridades civiles en caso de desastres y participar en operaciones internacionales", según el propio proyecto de ley ya aprobado por la Cámara.

Pável Kandel, especialista en los Balcanes, en sus conflictos étnicos y políticos y en el espacio postsoviético y profesor del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, señala a Sputnik que la idea de un Ejército kosovar está lejos de materializarse y que no dependerá de Kosovo, sino de sus aliados.

"Desde el punto de vista militar, ahora mismo y a corto plazo no significa nada, porque para crear un ejército hecho y derecho se necesitan no pocos medios y armamento. Y eso no depende de Pristina, sino de Estados Unidos y de la OTAN. Si quieren que eso corra por su cuenta y financiarlo ellos mismos, habrá un ejército dentro de unos 10 años, según la Alianza", explica.

Sin embargo, es poco probable que ese escenario se produzca, ya que por ahora la OTAN y EEUU se muestran reticentes a que Kosovo posea sus propias fuerzas armadas.

"Si no quieren —como parece que es el caso—, el ejército simplemente no se materializará", pronostica.

El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, ha lamentado poco después la propia decisión del Parlamento kosovar porque podría elevar la tensión en la región. "La decisión se ha tomado en un momento inoportuno", ha dicho Stoltenberg.

© AP Photo / Visar Kryeziu Cicatrices de la antigua Yugoslavia: el títere desobediente de la OTAN vuelve a alzar su voz

Si bien un Ejército kosovar está lejos de hacerse realidad, el deseo de Kosovo de crearlo tendrá consecuencias inmediatas en la región, augura Kandel. Porque "tanto Serbia como los serbios de Kosovo —sobre todo los del norte— han mostrado su incomodad ante esa idea", explica. Ello tendrá también como consecuencia que el diálogo entre Belgrado y Pristina —que hasta ahora habían intentado potenciar Bruselas y Washington— se paralice. Existen ahora pocas probabilidades de que siga avanzando, señala Kandel.

Tema relacionado: El presidente kosovar afirma que el Ejército de Kosovo será fiel aliado de la OTAN

Kosovo fue hasta 2008 una antigua provincia serbia poblada mayoritariamente por albaneses. Belgrado no reconoce su independencia.