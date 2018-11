"Guerra civil transatlántica": ¿qué hay detrás de las protestas masivas en París?

Según Iván Danílov, columnista de Sputnik, parece que las intenciones del presidente francés, Emmanuel Macron, fueron tomadas muy en serio y Washington impulsó las medidas apropiadas para castigarle por la reactivación de las ambiciones imperiales de Francia.

© AFP 2018 / Christophe Simon/Pool Un Ejército europeo a la medida de Macron

Las protestas, organizadas a través de las redes sociales, se suceden sin coordinación externa, pero el uso de un símbolo de protesta universalchaleco amarilloes extremadamente sospechoso, opina el analista. Además, en las redes aparece información de que los partidarios de Macron atropellan a los manifestantes en sus autos.

Para entender la situación, hay que tener en cuenta otro hecho: en Europa actúa la mano derecha de Trump y jefe de la sede de su campaña electoral, Steve Bannon, quien ha sido repetidamente acusado de intentar socavar la Unión Europea.

En su reciente discurso en Oxford, Bannon expresó su actitud negativa hacia Macron y lo acusó de traicionar los intereses de Francia, porque, según él, Macron es nacionalista, pero no de Francia, sino de la Unión Europea. Bannon es un gran especialista en campañas políticas en redes sociales y puede trabajar con "métodos de partisanos" en contra de las autoridades políticas.

"Todos los elementos de la revolución del color clásico, o Maidan, ya están disponibles, pero esta vez la tecnología no se utiliza en el espacio postsoviético o en Oriente Medio, sino en el corazón de Europa", afirma el autor.

© REUTERS / Pascal Rossignol París, sacudida por protestas contra los precios del combustible (vídeos)

Podría parecer que la conexión entre las protestas masivas y la posición de Macron en temas de independencia europea de EEUU es artificial, admite el autor. Pero es muy poco probable, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su postura respecto a los sucesos en Francia en Twitter:

"Las grandes y violentas protestas en Francia no tienen en cuenta lo mal que la Unión Europea trató a EEUU en asuntos comerciales y en los pagos justos y razonables por nuestra GRAN protección militar. Ambos temas deben resolverse rápidamente".

Para Danílov, "solo los ciegos no verían en este mensaje el típico tono mafioso neoyorquino, tan amado por la Administración de Washington". Los manifestantes no pueden exigirlo, pero el presidente de Estados Unidos explica claramente que es necesario pagar por la protección estadounidense lo que se dice, o de lo contrario será peor, y si alguien dice que es una extorsión, Trump y sus partidarios argumentarán que no es crimen organizado, sino protección de los intereses nacionales estadounidenses.

Esta situación demuestra que un Occidente unido ha dejado de existir desde hace mucho tiempo, y ahora los antiguos aliados están usando activamente armas económicas, informativas y políticas los unos contra los otros. Y en el pasado se usaban exclusivamente para luchar contra enemigos externos.

"En cierto modo, se puede afirmar que ha comenzado la guerra civil política transatlántica y, cuanto más tiempo se peleen entre ellos, mejor será para el resto del mundo, bastante cansado de las ambiciones geopolíticas estadounidenses y europeas", concluye Danílov.