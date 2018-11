Londres reafirma que su posición sobre la soberanía de Gibraltar no cambiará

"La posición del Reino Unido sobre la soberanía de Gibraltar no ha cambiado y no cambiará. Estamos orgullosos de que Gibraltar sea británico y siempre estaremos a su lado", aclaró el Gabinete de Theresa May en respuesta a la cobertura mediática del artículo 184 y las implicaciones que tiene para la futura relación de Londres con el Peñón.

El comunicado cita asimismo al ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, de que "el texto legal del borrador del acuerdo sobre el retiro no se ha modificado ".

"Eso es lo que el Gobierno de España buscó repetidamente. Pero no lo han logrado. El Reino Unido no nos ha defraudado. Theresa May no nos ha defraudado", afirmó Picardo.

La posición británica sobre la soberanía de Gibraltar, según el comunicado, no cambiará.

"Nuestro compromiso con la doble llave, que significa que no entraríamos en discusiones de soberanía con España sin el consentimiento de Gibraltar, es absoluto e inquebrantable", dice la declaración y añade que "tanto el Reino Unido como Gibraltar quieren continuar trabajando juntos constructivamente con España a medida que avanzamos en la negociación de nuestra futura relación".

El Gobierno español amenazó en los últimos días con vetar el acuerdo del Brexit, si no se le reservaba la última palabra sobre cualquier asunto que afecte a las relaciones futuras con Gibraltar, pero finalmente decidió desbloquear el pacto tras recibir las garantías necesarias.

Los líderes de 27 países miembros que quedarán en la Unión Europea tras su divorcio del Reino Unido, al reunirse para una cumbre extraordinaria en la capital belga, aprobaron el acuerdo sobre el Brexit y la declaración política sobre el futuro de las relaciones entre Bruselas y Londres.