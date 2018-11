España rechaza reconocer a Kosovo por orden del COI

MADRID (Sputnik) — El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, reiteró que Madrid no cambiará su postura de no reconocimiento a Kosovo pese a la existencia de presiones en esa dirección desde el Comité Olímpico Internacional (COI).

"No estamos dispuestos a aceptar que un director olímpico internacional nos diga que tenemos que reconocer a Kosovo", dijo Borrell este 19 de noviembre en una entrevista con Onda Cero.

El jefe de la diplomacia española realizó estas afirmaciones tras ser preguntado por la polémica generada después de que deportistas kosovares no pudieran competir bajo su bandera durante el campeonato mundial de kárate que se celebró recientemente en Madrid.

Borrell negó las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación que apuntaban a que España había negado la concesión de visados a esos deportistas.

"Las acusaciones de que España haya negado visados no tienen fundamento, porque no se han presentado las peticiones", afirmó Borrell antes de apuntillar que "no se puede denegar algo que no se ha pedido".

Tras la polémica relacionada con el campeonato mundial de kárate, el COI anunció un acuerdo con España para asegurar que los atletas kosovares puedan participar bajo su bandera en competiciones que tengan lugar en España.

El canciller español explicó que Madrid tiene "la máxima voluntad de colaborar con las instituciones olímpicas", pero recordó que "España no reconoce a Kosovo, y eso tiene consecuencias".

"¿Usted quien es para decirnos que tenemos que reconocer a Kosovo? La política internacional de España no la dicta el Comité Olímpico Internacional", añadió.

Además, Borrell se preguntó si el COI también realizó algún tipo de movimiento para instar a un cambio de posición a "Rusia, China o al resto de 90 países que no reconocen a Kosovo".

Según explicó el canciller español, la única posibilidad de que Madrid reconozca a Kosovo es que Serbia cambie su posición al respecto, lo que cambiaría el escenario porque ya no se trataría de una independencia unilateral.

