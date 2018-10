Grecia acepta la solicitud de España de destituir al cónsul honorario en Barcelona

La causa, según Borrell, es por "agraviar a la bandera del Estado español en la calle".

El cónsul, presuntamente, realizó actividades "que no son propias de su cargo representativo", como participar en un acto con el expresidente independentista Carles Puigdemont o acudir a la manifestación con una camiseta que llevaba dibujada la bandera independentista.

"Un ciudadano de pie puede hacer lo que quiera pero un cónsul no y, si me entero de que lo hace, llamo al embajador y le pido el cese, pero a veces no hace falta porque el embajador se ha enterado y lo hace él mismo", explicó Borrell en la Comisión Mixta que se celebra en el Congreso y Senado para la UE.