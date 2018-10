Ministro de Finanzas galo se une al boicot de la conferencia en Riad por el caso Khashoggi

"No viajaré a Riad la semana que viene, el presidente de la República dejó muy claro que las circunstancias [del caso] son graves y queremos saber toda la verdad" sobre la ocurrido con Khashoggi, declaró Le Maire a la cadena Public Sénat.

La conferencia Future Investment Initiative (FII), denominada 'Davos del desierto', se celebrará entre los días 23 y 25 de octubre.

Antes cancelaron su participación en el foro los dirigentes de los bancos Societe Generale, Standard Chartered, Credit Suisse, JP Morgan Chase, la oficina británica de HSBC, los directores de Google y Uber, así como la presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde.

Además, se negaron a asistir a la conferencia de Riad varios medios de comunicación, entre ellas las cadenas CNBC y CNN, y los diarios Financial Times y The New York Times.

Jamal Khashoggi, columnista del periódico estadounidense The Washington Post y que desde 2017 vivía en EEUU, se da por desaparecido desde el 2 de octubre.

Fue invitado en esa fecha al Consulado General saudí en Estambul, para recoger varios papeles, pero jamás fue visto después de que entrara en la sede diplomática.

Según The Washington Post, que cita a fuentes propias, el periodista fue torturado y supuestamente descuartizado.

Por su parte, The New York Times comunicó que es el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, quién está detrás del presunto asesinato de Khashoggi.

Arabia Saudí rechaza todas las acusaciones en su contra al afirmar que son mentiras y falsedades que buscan denigrar a su Gobierno, y aceptó crear con Turquía una comisión conjunta para investigar el hecho.

La noche del 17 al 18 de octubre la policía turca terminó el registro del Consulado General de Arabia Saudí en Estambul.

Según medios turcos, durante la primera inspección del recinto de la legación diplomática saudí, la policía encontró pruebas que apuntan a que el periodista fue asesinado.

El cónsul general de Arabia Saudí en Estambul, Mohammad Otaibi, abandonó Turquía el 16 de octubre.