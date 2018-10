La Cancillería rusa advierte que el envío de armas letales a Ucrania agravará la crisis

"El suministro de diferentes tipos de armas letales o no letales, las conversaciones sobre eso, el envío de medios adicionales, la interminable retórica sobre la necesidad del ingreso de Ucrania en ciertos bloques, todo eso no tiene nada que ver con un enfoque respetuoso de ese Estado y ese pueblo", dijo la portavoz, agregando que para Ucrania no hay nada peor actualmente que "empujarla a nuevos modos de solucionar la crisis interna ucraniana mediante el uso de la violencia".

Para Zajárova, "el uso sin fin en el contexto ucraniano de palabras y términos que dan a entender o muestran abiertamente la posibilidad de un guión militar o violento de desarrollo de la situación" son recursos que se utilizan, por supuesto, no para que Kiev "tenga una posibilidad de comenzar una vida normal, de solucionar sus problemas".

La diplomática subrayó que todas esas retóricas solo empeoran la situación reinante en el país.

En 2017 la administración del presidente estadounidense Donald Trump aprobó suministrar armamento a Ucrania, incluido el letal, en oposición al enfoque del Gobierno anterior, de Barack Obama, que se había negado a hacerlo.

Se informó que EEUU ya entregó a Ucrania sistemas de misiles antitanque Javelin.

Moscú ha alertado reiteradamente contra el suministro de armas a Kiev, que según las autoridades rusas solo exacerbaría el conflicto en Donbás.