Uno de los líderes de Bosnia Herzegovina se opone a la adhesión a la OTAN

MOSCÚ (Sputnik) — Uno de los tres líderes recién electos de Bosnia Herzegovina, el serbio Milorad Dodik, dijo que no permitirá la adhesión del país a la OTAN.

"Nunca votaré por una iniciativa que apoye la política de la adhesión del país a la Alianza (OTAN), este es mi compromiso, y significa que Bosnia Herzegovina no podrá adherirse a esta organización", dijo Dodik en una entrevista con el periódico ruso Izvestia.

Subrayó que "no me importa que nuestras tropas participen en misiones internacionales con un mandato de la ONU, pero no permitiremos una entrada en la OTAN, ya que la República Srpska (la parte serbia de Bosnia Herzegovina) prefiere mantener la neutralidad".

El presidente saliente de la República Srpska, el nacionalista Milorad Dodik, es el representante más votado de la comunidad serbobosnia, junto al croata Zeljko Komsic y el musulmán bosniaco Sefik Dzaferovic ganaron las elecciones para la presidencia interétnica de Bosnia Herzegovina.

En 1992 Bosnia Herzegovina salió de Yugoslavia tras lo cual se desencadenó una guerra entre musulmanes bosnios, serbios y croatas que duró hasta 1995 y que, según distintas fuentes, causó más de 100.000 muertos.

El 21 de noviembre de 1995 se firmaron los Acuerdos de Dayton que proclamaron la Federación de Bosnia Herzegovina, la República Srpska y el distrito especial de Brcko y establecieron la representación de las tres naciones en una Presidencia con tres miembros, que sustituye al presidente y a los órganos de poder habituales.

