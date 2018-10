Euroescépticos británicos preparan nueva rebelión contra el Gobierno May

LONDRES (Sputnik) — El Parlamento del Reino Unido reanudó el curso legislativo tras el paréntesis de las últimas semanas con los 'brexiteros' de las filas conservadoras dispuestos a rebelarse contra su líder y jefa del Gobierno, Theresa May.

"Estamos en una posición en la que a medida que avanzamos mis colegas no tolerarán un Brexit medio dentro y medio fuera", desafió Steve Baker, ex secretario de Estado opuesto al plan de May conocido como Chequers.

Baker renunció a su cargo en el ministerio de la Salida de la UE en junio y es vicepresidente del European Reseach Group (ERG), el grupo de parlamentarios tories más crítico con la estrategia del Gobierno y partidario de un "Brexit limpio", sin acuerdo con Bruselas si es preciso.

© REUTERS / Neil Hall La primera ministra británica 'descafeína' el Brexit

"El plan Chequers no resultará en un Brexit significativo", denuncia el destacado 'brexitero' en una serie de vídeos que ha colgado en las redes sociales.

También condena la oferta de la UE porque, según razona, dejará en perpetuidad al Reino Unido en la condición de mero "receptor de normas, encerrado en una órbita decadente, como un satélite regulado en torno a la UE".

Y advierte de que la solución propuesta para impedir una frontera física en la isla de Irlanda —entre el Norte británico y la República adherida a la UE— supone un "riesgo profundo" para la unidad de las cuatro naciones del Reino Unido.

Te puede interesar: ¿No planean irse? Una peculiar asignación de fondos genera sospechas acerca del Brexit

Al menos 40 diputados pro-Brexit están decididos a tumbar el acuerdo de salida que la primera ministra alcance con el bloque de los 27, según aseguró el excargo ministerial en declaraciones a la BBC.

El Gobierno se ha comprometido a ofrecer un "voto significativo" sobre el pacto Brexit a los miembros del Parlamento de Westminster.

En la recta final de las negociaciones —entre octubre y noviembre, según el último calendario previsto— la meta parece hoy más alcanzable en Bruselas que en Londres.

May gobierna en minoría, con el sostén de 10 diputados del Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte y con un grupo parlamentario propio resquebrajado en torno al Brexit.

Mientras, la oposición laborista votará con casi plena seguridad en contra del acuerdo de retirada de la UE con el objetivo de forzar elecciones anticipadas en el país.

Además: El nacionalismo escocés se plantea la independencia a través del Brexit