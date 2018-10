Almacenes de basura: EEUU se olvida de mantener su equipo militar en Europa

Durante muchos años el país norteamericano ha mantenido sus almacenes con armas cerca de las posibles zonas de conflicto. Esta táctica es bastante eficiente dado que es más fácil de transportar a soldados que tanques a través del océano.

"Si un conflicto estallara en Europa, las tropas de EEUU podrían encontrar sus armas y vehículos destrozados", según se desprende de la investigación.

Los especialistas estadounidenses examinaron los almacenes situados en Bélgica, Italia y Noruega y creen que el mismo problema afecta sus depósitos de armas situados en toda Europa.

Según el informe, el Pentágono no está seguro de que el Ejército y el Cuerpo de Marines almacenaron y mantuvieron correctamente las armas y los vehículos estadounidenses valorados en 203,7 millones de dólares que se encuentran en Noruega.

"Revisamos solo cinco localidades, pero creemos que nuestros resultados elevan preocupaciones acerca del mantenimiento de armas en otros sitios del Comando Europeo de EEUU", cita The National Interest las conclusiones del auditor estadounidense.

Las regulaciones del Ejército y del Cuerpo de Marines especifican ciclos de mantenimiento y procedimientos que deben llevarse a cabo para asegurar que los equipos militares estén disponibles en el momento necesario.

Sin embargo, el Comando de Blount Island, responsable de vigilar los almacenes, no realizó o no documentó el mantenimiento de 30 de 36 armas y de 124 de 165 vehículos estadounidenses. Esta labor no se hizo porque los oficiales no habían desarrollado requerimientos para las armas almacenadas en los envoltorios protectores.

Los depósitos del Cuerpo Marines situados en Noruega se encuentran en cuevas y son operados tanto por civiles como por militares de este país europeo. Los niveles de humedad allí no fueron monitoreados porque los Marines no se lo habían dicho.

La situación relacionada con el mantenimiento de armas del Ejército de EEUU no es la mejor. El Ejército italiano no aseguró el mantenimiento de 21 de 63 vehículos en los depósitos situados en Livorno.

De acuerdo con el informe, esto no se hizo porque los oficiales no habían anticipado la necesidad de realizar el mantenimiento que se requiere para las misiones no programadas.

La auditoría reveló también que los manuales técnicos del Ejército no especifican quién es el responsable de mantener ciertos niveles de humedad, inspeccionar equipos o cuán frecuentemente debe realizarse un mantenimiento preventivo.

"Sin equipos adecuadamente mantenidos el Ejército y el Cuerpo de Marines será incapaz de proveer una respuesta inmediata a la crisis, si esta es necesaria en Europa y África", concluyó el inspector general del Departamento de Defensa de EEUU.