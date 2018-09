Exmandatario lituano Paksas anuncia su participación en las presidenciales de 2019

"He decidido lanzar mi candidatura en las elecciones presidenciales", anunció el político en su página web.

Lituania, agregó, "hoy por hoy no necesita un show electoral que la sociedad debe ver como una serie barata, el país necesita elecciones libres y democráticas".

El exmandatario anunció también su salida del partido Orden y Justicia.

"Desde ahora no me considero más un miembro del partido Orden y Justicia y no deseo involucrarme en sus decisiones políticas", remarcó.

Paksas puntualizó que resolvió salirse del partido hace dos años.

"La política es más que figurar en una organización u ocupar un alto cargo en el partido", indicó.

El expresidente constató que "el egoísmo, la falta de voluntad de escuchar, reconocer y respetar la diferencia de opiniones domina el partido".

El 6 de abril de 2004, el Parlamento aprobó la moción de censura contra el presidente Paksas, le imputaron el otorgamiento ilícito de la ciudadanía al donante de su campaña electoral, empresario ruso Yuri Borísov; abuso de poder e indebida protección de secretos del Estado.

Más tarde el Tribunal Constitucional le inhabilitó de por vida para participar en las elecciones presidenciales y parlamentarias.

En 2011 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la prohibición de participar en los comicios era desproporcionado.

En junio un representante del Ministerio de Justicia lituano advirtió que el país podría ser sancionado si hasta octubre no aprueba las enmiendas que permitan a Paksas ejercer su derecho a ser candidato.

Este mes el Parlamento lituano aprobó en primera lectura las enmiendas que rehabilitan los derechos del exmandatario a tomar parte en las elecciones.