Poroshenko niega posesión de negocios ocultos en Rusia

"Tenía negocios en Rusia antes de la guerra [conflicto armado interno en el este de Ucrania] pero ahora ya no y no me estoy justificando", afirmó el mandatario.

© Sputnik / Stringer Poroshenko propone al Parlamento aprobar ley sobre creación de corte anticorrupción

Más temprano el canal de televisión local 1+1 informó que el presidente tenía activos ocultos en Rusia, entre ellos una fábrica de almidón en la provincia rusa de Lipetsk, a unos 350 kilómetros al sur de Moscú, y una firma agrícola que se dedica a la producción de granos.

Varias fuentes aseguraron al canal que las dos empresa le generaron ingresos a Poroshenko por un monto de 700.000 dólares en 2015.

Una fuente en el grupo ucraniano Ukrprominvesti-Agro confirmó estos datos y reveló que la fábrica de almidón está a nombre de una firma registrada en los paraísos fiscales y vinculada a Poroshenko.

La oficina del mandatario y la dirigencia de Ukrprominvesti-Agro negaron esta información.

© Sputnik / Alexander Vilf La causa por la que nadie quiso comprar el negocio de Petró Poroshenko

Poroshenko acusó a sus oponentes políticos de imputaciones falsas y aclaró que la planta de chocolates que poseía en Rusia fue cerrada.

Lo cierto es que una corte rusa arrestó la fábrica en el marco de un proceso por irregularidades con la devolución del impuesto sobre el valor añadido (IVA) por un monto de 180 millones de rublos (unos 2,7 millones de dólares).

El presidente ucraniano poseía también un puerto en la ciudad de Sebastopol (mar Negro) pero fue nacionalizado en febrero de 2015 por las autoridades de Crimea, un territorio que se escindió de Ucrania en 2014 y se incorporó a Rusia mediante un referéndum.