El abogado del periodista Muravitski denuncia que le golpearon en la corte ucraniana

"Ahora me están hospitalizando, no puedo hablar; me golpearon 30 personas", dijo.

Según los medios ucranianos, durante un receso en la audiencia sobre el caso de Muravitski se produjo una pelea entre Gozhi y miembros de la organización radical de ultraderecha S14.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) detuvo a Muravitski el 1 de agosto de 2017 por publicar sus artículos en "sitios web administrados desde Rusia y territorios temporalmente ocupados de Ucrania", lo que calificó como "alta traición".

El periodista, que se enfrenta a hasta 15 años de cárcel, niega su culpa.

Además: HRW: Ucrania restringe la libertad de prensa en el país

La defensa califica las acusaciones de absurdas, mientras que la Unión de Periodistas de Ucrania denunció que las autoridades violan los derechos humanos y el derecho internacional.

La organización Amnistía Internacional considera que Muravitski es un preso de conciencia y pide que sea liberado de inmediato.

Iskander Jisámov, editor del sitio web Ukraina.ru con el que Muravitski también colaboraba, calificó de represión política la persecución del periodista.

El secretario de la Unión de Periodistas de Rusia y miembro del comité ejecutivo de la Federación Internacional de Periodistas, Timur Shafir, catalogó el proceso contra Muravitski como una nueva evidencia de que el oficialismo intenta excluir del espacio informativo las voces contrarias al Gobierno.

Más: Periodismo y poder: ¿traición o independencia política?

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ruso calificó la detención del periodista como un nuevo episodio de la campaña de represión contra los medios opositores de Ucrania y llamó a los países miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Consejo de Europa, así como a las organizaciones internacionales, a condenar la política de Kiev contra los medios.