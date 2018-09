La UE urge a Italia a cumplir las reglas europeas de la deuda pública

"No estamos interesados más en que Italia no cumpla las reglas y no disminuya su deuda pública que sigue siendo explosiva", dijo Moscovici a la emisora francesa BFMTV.

Anteriormente el Gobierno italiano consensuó los parámetros del futuro presupuesto del país con un objetivo de déficit de 2,4%, seis décimas por debajo del límite máximo establecido por la UE.

La deuda italiana asciende al 131,8% del Producto Interior Bruto (PIB), la más abultada después de Grecia.

El Gobierno debe presentar sus presupuestos a la Comisión Europea el próximo 15 de octubre.

"No tenemos interés en una crisis entre la Comisión e Italia y es que Italia es un miembro importante de la zona euro", señaló Moscovici.

El comisario indicó que el presupuesto italiano se sale de las reglas establecidas.

Al mismo tiempo, subrayó que no está a favor de las sanciones a Italia, aunque en teoría estén previstas por los acuerdos.

Moscovici advirtió que el aumento de la deuda llevará a la contracción de los gastos en las áreas sociales.

"Cada euro destinado al pago de la deuda significará un euro menos en la construcción de carreteras, un euro menos en educación, un euro menos en la justicia social", enfatizó.

Según un comunicado del Consejo de Ministros de Italia, el presupuesto contempla el aumento de la jubilación mínima, el pago de subvenciones a los desempleados y la población de bajos recursos, así como la reducción de la carga tributaria para las pequeñas empresas y los ciudadanos con bajos ingresos.

Estas medidas costarán al presupuesto aproximadamente 33.500 millones de euros, de este monto 27.200 millones entran en el renglón del déficit.