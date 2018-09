Esta es la condición que pone Italia para firmar un acuerdo migratorio con Alemania

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, declaró que no firmará con Alemania un acuerdo sobre inmigrantes irregulares hasta que Berlín atienda a todas las exigencias de Roma.

A mediados de septiembre, el ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, declaró que el acuerdo estaba cerrado y solo faltaban las firmas de ambos ministros bajo el documento.

"Hace varias semanas que el acuerdo está sobre mi mesa, pero aún no lo he firmado, siempre hemos dicho a los alemanes que ese acuerdo debe ser parte de un pacto más amplio, que queremos modificar la Convención de Dublín, que queremos nuevas reglas para los barcos que rescatan a migrantes en el Mediterráneo", afirmó el ministro en una entrevista con el diario austriaco Die Presse.

Salvini afirmó que de momento las negociaciones sobre el acuerdo se mantienen con la canciller alemana, Angela Merkel.

"No firmaré nada mientras Alemania se haga la sorda y no atienda todas nuestras reclamaciones, no firmaré ningún acuerdo por partes", resaltó.

A mediados de septiembre Alemania e Italia acordaron que Berlín devolverá a Roma los inmigrantes que ya habían pedido asilo en el territorio italiano, si los detienen en la frontera germana-austriaca.

A cambio, un número igual de inmigrantes rescatados del Mediterráneo serán enviados de Italia a Alemania.

Antes Berlín pactó acuerdos similares con España y Grecia.

