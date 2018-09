Eurodiputado cree "inaceptables" las afirmaciones del presidente del Parlamento de Flandes

BARCELONA, ESPAÑA (Sputnik) — El eurodiputado conservador, Esteban González Pons, calificó de "inaceptables" las palabras del presidente del Parlamento de Flandes, Jan Peumans, asegurando que España no cumple los requisitos democráticos para ser un país miembro de la Unión Europea (UE).

Pons exigió a Peumans que rectifique, ya que sus afirmaciones "perjudican las relaciones entre dos socios de la UE como son Bélgica y España".

El también vicepresidente primero del Partido Popular Europeo enmarcó estas declaraciones en la supuesta debilidad del Ejecutivo español frente al independentismo catalán.

"Al Gobierno de [Pedro] Sánchez le han perdido el respeto en Bélgica", lamentó Pons.

Según el eurodiputado del Partido Popular (PP), "tantos guiños del Gobierno a los golpistas no pasan desapercibidos para los independentistas flamencos".

"Si el Gobierno de Sánchez no respalda al Supremo, ¿cómo esperar que lo vayan a respetar los nacionalistas flamencos?", se preguntó Pons.

El político conservador pidió asimismo al Gobierno de España que "proteste ante afirmaciones de este tipo y defienda la imagen de España como una democracia moderna en la que funciona plenamente el estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a los derechos y libertades individuales".

"El Sr. Peumans debe saber que en España no hay presos políticos, sino personas encarceladas por sus actos y no por sus ideas", sostuvo Pons al agregar que "también debe saber que personas como [el expresidente catalán] Carles Puigdemont no son exiliados sino fugados de la justicia, que los busca por haber incurrido presuntamente en delitos gravísimos".

Jan Peumans, que es miembro del partido independentista N-VA, escribió a principios de septiembre una carta a la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell —actualmente en prisión— en la que criticaba una supuesta falta de democracia en España.

"El Gobierno central de España ya no es capaz de adecuarse a las condiciones para ser parte de una Unión Europea democrática", reza la carta.

El texto fue escrito por Peumans a principios de septiembre y entregado a Forcadell por el eurodiputado Mark Demesmaeker en el marco de una visita de un grupo de parlamentarios a los políticos que se encuentran presos en Cataluña.

