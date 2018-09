El banquero Rothschild analiza la personalidad de Macron

Una periodista de Financial Times conversó con el famoso banquero francés, expresidente del banco N M Rothschild & Sons. Entre otras cosas, David René de Rothschild explicó por qué el expresidente de Francia, François Hollande, perdió popularidad y por qué el líder actual es un político más apto para el cargo presidencial.

Durante la entrevista, el representante de la famosa dinastía empezó a hablar del expresidente del país galo y lo calificó como una persona "muy inteligente, culta y amable".

No obstante, indicó que Hollande decidió no presentarse como candidato ya que no era capaz de tomar decisiones y siempre dudaba, por lo tanto acabó perdiendo popularidad. En este sentido, Rothschild observó que Macron —su antiguo discípulo— tiene un carácter diferente.

"Prefiero al decisivo Macron, cuyo mayor deseo es tener éxito (…) él no necesita laureles ahora a cambio del fracaso posterior", indicó.

Pese a ello, el mandatario actual también está perdiendo popularidad y la confianza de los ciudadanos.

© REUTERS / Etienne Laurent Los franceses dan la espalda a Macron

En septiembre, la popularidad de Macron retrocedió 10 puntos en cuestión de un mes y alcanzó el nivel más bajo desde que asumió la presidencia de Francia en mayo de 2017, según una encuesta realizada por Ifop-Fiducial para la revista Paris Match y la estación Sud-Radio.

Apenas un 31% de los franceses entrevistados a finales de agosto pasado se mostró satisfecho con la gestión de Macron en el Elíseo, frente al 41% del mes anterior.

Tema relacionado: Popularidad de Macron cae al nivel más bajo desde que asumió el cargo

La popularidad de Macron ya está un punto por debajo de la de su predecesor, Hollande, en alturas similares del mandato (32% en septiembre de 2013), y diez puntos por debajo de la de Nicolas Sarkozy (41% en septiembre de 2008).