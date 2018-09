Cancillería rusa afirma que París busca pretextos para imponer sanciones

MOSCÚ (Sputnik) — Francia y los países de la UE están buscando pretextos para imponer sanciones con su plan para agilizar la aplicación del castigo por el supuesto uso de armas químicas, declaró el director del departamento de No Proliferación y Control de Armas de la Cancillería rusa, Vladímir Ermakov.

"Quieren imponer sanciones y por eso están buscando varios pretextos", dijo Ermakov al comentar la propuesta francesa de crear un nuevo mecanismo que permita agilizar la imposición de sanciones contra personas físicas tras los casos de presunto uso de armas químicas por Rusia y Siria.

© AP Photo / Andrew Matthews Cómo los casos 'químicos' quiebran el actual orden mundial

El diplomático subrayó que el Ejército sirio no pudo utilizar armas químicas porque, primero, "las tropas gubernamentales no cuentan con arsenales químicos", lo que fue confirmado por la OPAQ, y segundo, "no tienen ninguna necesidad de aplicarlas".

En su opinión, la histeria sobre el tema se debe a que Rusia, a través de la operación de su Fuerza Aeroespacial, sigue ayudando a las tropas gubernamentales sirias a recuperar el control de la totalidad del país.

Las naciones occidentales acusaron varias veces a Siria y Rusia del uso de armas químicas, Damasco y Moscú rechazan estas acusaciones.